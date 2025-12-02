বগুড়ায় কেমিক্যাল বিক্রেতাকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা

বগুড়ায় কেমিক্যাল বিক্রেতাকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা
বগুড়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ আতর বিক্রি, দেশীয় পণ্যে বিদেশি নকল স্টিকার ব্যবহারসহ একাধিক অভিযোগে একটি প্রতিষ্ঠানকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিকে সাময়িকভাবে সিলগালা করা হয়েছে।
সোমবার (২ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত শহরের রাজাবাজার এলাকায় অভিযান চালান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বগুড়ার সহকারী পরিচালক মেহেদী হাসান এবং নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রাসেল।
অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, অভিযান পরিচালনাকালে মনিটরিং দল দেখতে পায়, মেসার্স রুবেল কেমিক্যাল অ্যান্ড সিরামিকস নামের ওই প্রতিষ্ঠানটি মেয়াদোত্তীর্ণ আতর বিক্রি করছে। এছাড়াও তারা দেশীয় কেমিক্যাল মোড়কজাত করে তার ওপর বিদেশি কোম্পানির স্টিকার ব্যবহার করে আসছিল। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল স্টিকার বিক্রি করা এবং আমদানিকৃত পণ্যে বাংলা লেবেল বা উৎপাদন ও মেয়াদের কোনো তথ্য উল্লেখ না থাকা— এরকম একাধিক ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সেখানে ধরা পড়ে। এসব কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে ৩ লাখ টাকা জরিমানার পাশাপাশি সাময়িকভাবে সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বগুড়ার সহকারী পরিচালক মেহেদী হাসান জানান, মেসার্স রুবেল কেমিক্যাল অ্যান্ড সিরামিকস নামের একটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল স্টিকার এবং আমদানিকৃত পণ্যে বাংলা লেবেল বা উৎপাদন ও মেয়াদের কোনো তথ্য উল্লেখ না থাকা ৩ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন অনিয়মের কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে সাময়িকভাবে সিলগালা করা হয়েছে। আমাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এল.বি/কেএইচকে/জেআইএম