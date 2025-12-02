দিনাজপুরে যুবদল নেতার বিচার দাবিতে গ্রামবাসীর মানববন্ধন
দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে শিবলী সাদিক নামের এক যুবদল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন গ্রামবাসী। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, স্থানীয় ঈদগাহ মাঠ ও কবরস্থানের মাটি কেটে নেওয়া এবং এই ঘটনায় বাধা দিতে আসলে গ্রামবাসীর ওপর হামলা করেছেন তিনি।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নের রাজারামপুর ডাঙ্গাপাড়া (বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন) এলাকায় দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এই মানববন্ধন করেন এলাকাবাসী।
অভিযুক্ত শিবলী সাদিক ফুলবাড়ী উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।
এলাকাবাসী জানান, গত রোববার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে যুবদল নেতা শিবলী সাদিক তার কেনা পুকুর ভরাট করতে গিয়ে পাশের ঈদগাহ ও কবরস্থানের প্রায় ১৭ ফুট মাটি ভেকু দিয়ে কেটে নেন। এসময় এলাকাবাসী মাটি কাটায় বাধা দিলে শিবলী সাদিক তার লোকজনকে ডেকে নিয়ে গ্রামবাসীর ওপর হামলা চালান। এতে ঈদগাহ কমিটির সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান রনিসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।
এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা বিকেলে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত ভেকুসহ একজনকে আটক করে।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দলীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে এর আগেও শিবলী সাদিক নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন, টেন্ডারবাজিসহ নানা অপকর্মে করেছে। সবশেষে ঈদগাহ ও কবরস্থানের মাটি কেটেছেন তিনি। তার আচরণে ফুলবাড়ীর মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। ওই যুবদল নেতা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ চৌধুরীর আপন ভাগনে হওয়ায় তার অপকর্ম সম্পর্কে কেউ মুখ খুলতে পারেন না। তার কারণে দলের ক্ষতি হচ্ছে, আমরা দল থেকে শিবলী সাদিকের বহিষ্কার চাই।
এসময় বক্তব্য রাখেন, ঈদগাহ কমিটির সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান রনি, আব্দুল্লাহ আল মামুন, অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি সদস্য আব্দুল ওয়াহাব, রুবেল মন্ডল, রাজিব আহমেদ, মোশারফ হোসেন, খায়রুল আলম চৌধুরী, আম্বিয়া বেগম প্রমুখ। মানববন্ধন শেষে গ্রামবাসী একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।
এদিকে অভিযোগের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন শিবলী সাদিক। তিনি বলেন, পুকুরটি আমাদের কেনা সম্পত্তি, সেটিতে মাটি ভরাট করছিলাম। ঈদগাহের মাটি কাটার কোনো প্রশ্নই আসে না। স্থানীয় রনি ও রুবেলের জমি সেখানে রয়েছে। এই পুকুরটি তারা কিনতে চেয়েছিল। এরই মধ্যে আমরা কিনেছি। তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাকে হেয় প্রতিপণ্য করার জন্যই এ ঘটনা ঘটিয়েছে।
ঈদগাহ কমিটির সাধারণ সম্পাদক রোকুনুজ্জামান রনি বলেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহম্মেদ চৌধুরীর ভাগিনা হওয়ায় শিবলী সাদিক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অন্যায়ভাবে ঈদগাহের মাটি কেটেছে। প্রতিবাদ করায় তার গুন্ডাবাহিনী দিয়ে আমাদের ওপর হামলা করেছে।
বিষয়টি নিয়ে উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহবুব আলম মিলন বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড দল কখনও সমর্থন করে না। ঘটনার সত্যতা পেলে দল তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবে।
এমদাদুল হক মিলন/কেএইচকে