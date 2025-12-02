আজহারুল ইসলাম
ভোট ছিনতাই করতে এলে দু’হাত যেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে
নিজ দলের কর্মীদের উদ্দেশে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আপনারা প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে পাহারা দেবেন ভোট চুরি-ডাকাতির জন্য নয়, যারা ভোট ছিনতাই করতে আসবে তারাও দুহাত নিয়ে আসবে, আপনারও দুই হাত আছে। তারা যেন ভোট চুরি করে দুহাত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে।
তিনি বলেন, ‘আমরা জীবন বাজি রেখে এ পর্যন্ত এসেছি। আমাদের চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। আমরা এই দেশকে সোনার বাংলাদেশ দেখতে চাই। আর সেই লক্ষ্যে সবাইকে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিতে হবে।’
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেলে ফরিদপুর শহরের অম্বিকা ময়দানে জামায়াত ইসলামী ফরিদপুর শাখার আয়োজনে গণসমাবেশে এসব কথা বলেন জামায়াতের নায়েবে আমির।
আগামী জাতীয় নিবাচন প্রসঙ্গে আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘এবারের নির্বাচন শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের নয়, এই নির্বাচন আদর্শিক পরিবর্তনের নির্বাচন। এবারের নির্বাচন সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ মুক্ত করার নির্বাচন।’
তিনি আরও বলেন, দেশে জামায়াতের গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। হামলা করে এই গণজোয়ার বাঁধাগ্রস্ত করতে পারবেন না।
জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মুহাম্মদ বদরুদ্দীনের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন, জামায়াত নেতা শাসসুল ইসলাম আল বরাটী, ফরিদপুর-১ আসনের অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস মোল্লা, ফরিদপুর-২ আসনের সোহরাব হোসাইন, ফরিদপুর-৩ আসনে জামায়াতের প্রার্থী অধ্যাপক আবদুত তাওয়াব, ফরিদপুর-৪ আসনের মাওলানা সরোয়ার হোসাইন প্রমুখ।
এন কে বি নয়ন/এসআর