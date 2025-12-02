মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে পুলিশ
পুলিশ সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশের উদ্যোগে ‘আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স’ উদ্বোধন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জ সদর থানায় এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) সাইফুল ইসলাম সানতু।
পুলিশ জানায়, মার্শাল আর্ট আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ও প্রয়োজনীয় একটি কৌশল। মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনকালে তাদের যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা পুলিশ সদস্যদের সরকারি দায়িত্ব পালনে সহায়ক এবং আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতেও ভূমিকা রাখবে।
এসপি সাইফুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ‘পর্যায়ক্রমে জেলা পুলিশের সব সদস্যকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে তাদের কর্মস্পৃহা যেমন বাড়বে, তেমনি আত্মবিশ্বাসও দৃঢ় হবে।’
এসময় জেলা ক্রীড়া সংস্থার মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষক সালাউদ্দিন আহমেদ, সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান ও পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এম এ মালেক/এসআর