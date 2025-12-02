নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো সেনা সার্জেন্টের
নাটোরের লালপুরে ড্রাম ট্রাক ও ইজি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মামুনুর রশিদ নামের এক সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বনপাড়া -লালপুর মহাসড়কের জয়বাংলার মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মামুনুর রশিদ (২৮) লালপুর উপজেলার বড় ময়না (পূর্ব পাড়া) গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে। তিনি ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিলেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, বনপড়ার দিক থেকে লালপুরগামী একটি ড্রাম ট্রাক জয়বাংলার মোড়ে ইজি বাইককে সামনে থেকে ধাক্কা দিলে ইজি বাইকটি উল্টে যায়। এ সময় ইজি বাইকের যাত্রী সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট মামুনুর রশিদ গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে বোনপাড়া পাটোয়ারী হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
সেনাবাহিনীর সার্জেন্টের নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেন লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন, সংবাদ পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছে। বনপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের একটি টিম ঘটানোর স্থলে রয়েছে।
