বরগুনা জেলা বিএনপির অধীন সব কমিটি বিলুপ্ত

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৫০ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
বরগুনা জেলার আওতাধীন সব উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় বিএনপি।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন বরগুনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব হুমায়ুন হাসান শাহিন।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় বরগুনা জেলার অধীন সব উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে কমিটি ঘোষণা করা হবে।

জেলা বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতা জানান, উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ের বহু কমিটির মেয়াদ দীর্ঘদিন ধরে শেষ হয়ে যাওয়ায় তৃণমূলে স্থবিরতা তৈরি হয়েছিল। এছাড়া জেলায় কমিটি না থাকা এবং দলীয় মনোনয়ন চাওয়ার একাধিক নেতা থাকায় বিএনপি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। নতুন কমিটি গঠনের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে দল আরও সক্রিয় হবে।

এ বিষয়ে বরগুনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব হুমায়ুন হাসান শাহিন জাগো নিউজকে বলেন, মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় কেন্দ্রীয়ভাবেই কমিটি বিলুপ্তের নোটিশ করা হয়েছে। এটি সাংগঠনিক একটি প্রক্রিয়ায় অংশ। এই মুহূর্তে আমাদের চেয়ারপারসন অসুস্থ, তাই কমিটির বিষয়ে আমাদের কোনো ভাবনা এখন নেই।

