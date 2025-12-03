সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সক্ষমতা নেই সরকারের: রেজা কিবরিয়া

সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সক্ষমতা নেই সরকারের: রেজা কিবরিয়া
বিএনপিতে সদ্য যোগ দেওয়া অর্থনীতিবিদ ড. রেজা কিবরিয়া বলেছেন, ‘বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতা নেই। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য যে সামগ্রিক সক্ষমতা দরকার সেটি তাদের নেই। ফলে আগামী নির্বাচন নিয়েও গুরুতর সন্দেহ তৈরি হয়েছে।’
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জের জালালসাপ গ্রামে নিজের বাড়িতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিল শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব মন্তব্য করেন।
ড. রেজা কিবরিয়া বলেন, ‘১৫ বছর ধরে শেখ হাসিনা আমার বাবার হত্যাকারীদের রক্ষা করেছেন। এতে সন্দেহ হয়, তার নির্দেশে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল কি না।’
তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে। তারা মুক্তিযুদ্ধ কোথায় করেছে। কলকাতায় কফি হাউজে বসে যুদ্ধ করেছে। তারা হলো প্রকৃত রাজাকার। তাদের দলে কোনো মুক্তিযোদ্ধা নেই। পলাতক শেখ হাসিনা একজন বীর উত্তমের বিধবা স্ত্রীকে বিনা চিকিৎসায় ৮ ঘণ্টা ফেলে রেখেছিল। হাসপাতালে কোনো নার্স, ডাক্তার তার চিকিৎসা দিতে দিতে পারেনি।’
রেজা কিবরিয়া বলেন, নবীগঞ্জ-বাহুবল উপজেলার মানুষের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। আমার বাবা মন্ত্রী থাকাকালে এলাকার অনেক উন্নয়ন করেছেন। তিনি কোনো প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কাজ করার পর জানাতেন সে কাজটি হয়ে গেছে। নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যাপক উন্নয়ন করা হবে।’
