  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় এসিল্যান্ডের গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
কুমিল্লার হোমনায় উপজেলা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) সরকারি গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ফাইজা আক্তারের (২) নামের দুই বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে অবস্থিত টিউলিপ প্রশাসন ইনস্টিটিউটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ফাইজা বরিশালের ওজিরপুর উপজেলার তেরদ্রন ডাকঘর পুটিয়া গ্রামের ফাইজুল হকের মেয়ে। তার বাবা হোমনা উপজেলায় একটি ওষুধ কোম্পানির চাকরির সুবাদে ভাড়া বাসায় থাকেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শিশু ফাইজা তার মায়ের সঙ্গে উপজেলা চত্বরে আসে। এ সময় দ্রুতগতিতে প্রবেশ করা সহকারী কমিশনার (ভূমি)–এর সরকারি গাড়িটি শিশুটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হোমনা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আহমেদ মোফাসের এবং নবনিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার শহিদুল ইসলাম।

ফাইজার বাবা ফাইজুল হক বলেন, গাড়িটি খুব দ্রুত গতিতে আসে আমার কলিজার টুকরাকে নিয়ে গেলো। আমি গাড়িচালকের ফাঁসিসহ সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করছি রাষ্ট্রের কাছে।

হোমনা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আহাম্মেদ মোফাচ্ছের বলেন, ঘটনার সময় আমি গাড়িতে ছিলাম না। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসি। এই শিশুটি আমার সন্তানও হতে পারত। আমি একজন বাবা হিসেবে সর্বোচ্চ আইনি ব্যবস্থা নিতে সহায়তা করব।

এ বিষয়ে হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/এমএস

