জয়সওয়ালে ম্লান ডি ককের সেঞ্চুরি, দাপুটে জয়ে সিরিজ ভারতের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
কুইন্টন ডি ককের সেঞ্চুরিটা বিফলেই গেলো। দক্ষিণ আফ্রিকা বড় সংগ্রহ গড়তে পারলো না। জশস্বী জয়সওয়াল পাল্টা সেঞ্চুরি করে ভারতকে এনে দিলেন দাপুটে এক জয়।

বিশাখাপত্তনমে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। ৬১ বল হাতে রেখে পাওয়া এই জয়ে তিন ম্যাচ সিরিজ ২-১ ব্যবধানে নিজেদের করে নিয়েছে স্বাগতিকরা।

২৭০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নামা ভারত ওপেনিং জুটিতেই জয়ের ভিত পেয়ে যায়। রোহিত শর্মা আর জয়সওয়াল তুলে দেন ১৫৫ রান। রোহিত ৭৩ বলে ৭৫ করে ফেরেন। তবে বাকি পথটা অনায়াসে পাড়ি দেন জয়সওয়াল আর বিরাট কোহলি।

চতুর্থ ওয়ানডে খেলতে নেমে প্রথম সেঞ্চুরি পাওয়া জয়সওয়াল ১২১ বলে ১২ চার আর ২ ছক্কায় অপরাজিত থাকেন ১১৬ রানে। ৪৫ বলে হার না মানা ৬৫ করেন কোহলি।

এর আগে কুইন্টন ডি ককের সেঞ্চুরি ছাপিয়ে গেলো প্রসিধ কৃষ্ণ আর কুলদিপ যাদবের দারুণ বোলিংয়ে। ৪৭.৫ ওভারে ২৭০ রানেই অলআউট হলো দক্ষিণ আফ্রিকা।

টসভাগ্য কিছুতেই ভারতের পক্ষে আসছিল না। অবশেষে বিশাখাপত্তনমে এসে ২০ ম্যাচ পর টস জিতলো ভারত। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক লোকেশ রাহুল।

ডি কক সেঞ্চুরি হাঁকালেও বাকি ব্যাটাররা কেউ ফিফটিও করতে পারেননি। অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার ব্যাট থেকে আসে ৬৭ বলে ৪৮ রান। এছাড়া ম্যাথিউ ব্রিটজকে ২৩ বলে ২৪, ডেয়াল্ড ব্রেভিস বল সমান ২৯ আর শেষদিকে কেশভ মহারাজ ২৯ বলে ২০ করে অপরাজিত থাকেন।

৮০ বলে সেঞ্চুরি হাঁকান ডি কক। ৮৯ বলে ১০৬ রানের ইনিংসে ৮টি চারের সঙ্গে ৬টি ছক্কা হাঁকান বাঁহাতি এই ব্যাটার।

প্রসিধ কৃষ্ণ আর কুলদিপ দুজনই নেন ৪টি করে উইকেট। একটি করে উইকেট অর্শদিপ সিং আর রবীন্দ্র জাদেজার।

