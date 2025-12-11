মাদুয়েকের জোড়া গোলে আর্সেনালের ছয়ে ছয়

মাদুয়েকের জোড়া গোলে আর্সেনালের ছয়ে ছয়
গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে ৫০ মিলিয়ন ইউরোতে ননি মাদুয়েকে দলে ভেড়ানোয় খুশি ছিল না আর্সেনালের সমর্থকরা। কিন্তু ক্লাবের এই সিদ্ধান্ত যে দলের জন্য কতটা কার্যকর হয়েছে সেটি প্রমাণ হতে শুরু করেছে। ব্রুজ্রের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানের জয়ে আরও একটি দাপুটে পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন তিনি দলের জয়ে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ব্রুজের বিপক্ষে জয়ে জোড়া গোল করেছেন ননি মাদুয়েকে। উইঙ্গারের এমন পারফরম্যান্সে ব্রুজ সুবিধাই করতে পারেনি। অন্য গোলটি করেছেন গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি।
কয়েক সপ্তাহ আগে বায়ার্না মিউনিখের বিপক্ষে ৩-১ জয়ের ম্যাচে আর্সেনালের হয়ে প্রথম গোল করেন মাদুয়েকে। এবার বেলজিয়ামে ব্রুজের বিপক্ষে ম্যাচে ৩ গোলের দুটিই করলেন তিনি। এভাবে ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে আর্সেনালের হয়ে প্রথম তিনটি গোলই করা প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে নাম লিখিয়েছেন তিনি।
একেবার অবিশ্বাস্যভাবে আদায় করে নেন প্রথম গোলটি। শক্তি প্রদর্শণ করে মাদুয়েকে একাধিক প্রতিপক্ষকের বাধা অতিক্রম করে ক্রসবারের নিচ ঘেঁষে এক শটে বল জালে পাঠান ম্যাচের ২৫ মিনিটে।
৪৭ মিনিটে করা দ্বিতীয় গোলটি ছিল তুলনামূলক সহজ। মার্টিন জুবিমেন্দির ক্রস হেড নেওয়ার আগে মাত্র দুই গজ দূরে ছিলেন তিনি আনমার্ক অবস্থায়। ফাঁকায় দাঁড়িয়ে কোনো বাধা ছাড়াই মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন তিনি।
মাদুয়েকের পারফরম্যান্স অনুপ্রাণিত করে দলের বাকি সদস্যদেরও। ৫৬ মিনিটে সেটি প্রকাশ পায় গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি গোল করলে। বাম পাশ থেকে একটি রিবাউন্ড পেয়ে দারুণ শটে প্রতিপক্ষের জাল কাঁপিয়ে আর্সেনালের স্কোর ৩-০ বানান ব্রাজিলিয়ান তারকা।
এই মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা ছয় ম্যাচে ছয় জয়ে জয়রথ ধরে রাখার পথে আর্সেনাল।
আইএন