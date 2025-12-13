ওসমান হাদির সুস্থতা কামনা বিসিবির
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি গতকাল শুক্রবার দুপুরে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। রাজধানীর বিজয়নগর কালভার্ট এলাকায় অস্ত্রধারীরা তাকে গুলি করে।
আহত হাদিকে তাৎক্ষণিক নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজে। সেখান থেকে রাতে নেওয়া হয় এভারকেয়ার হাসপাতালে। সংকটাপন্ন অবস্থায় সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।
তরুণ এই রাজনীতিবিদের সুস্থতা কামনা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট (বিসিবি) বোর্ড।
এক ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড শরিফ ওসমান হাদির দ্রুত সুস্থতা কামনা করছে। আমরা তার আশু আরোগ্য এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য আন্তরিক শুভকামনা জানাই।’
বিসিবির ভাবনা ও দোয়া ওসমান হাদির সঙ্গে আছে বলেও জানানো হয় সেই পোস্টের ছবিতে।
লাইফ সাপোর্টে থাকা হাদি গতবছর জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরই আলোচনায় আসেন। সেই আন্দোলনে মাঠে থেকে ভূমিকা রাখেন হাদি। একাধিকবার আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছেন কঠোর ভাষায় বক্তব্য দিয়ে।
