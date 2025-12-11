জোটকে আসন দেওয়া মানে জামায়াতকে আসন দেওয়া: হাসান মামুন

জোটকে আসন দেওয়া মানে জামায়াতকে আসন দেওয়া: হাসান মামুন
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন বলেন, দেশের রাজনীতিতে জোট ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা কমেছে, জোটের অনেক সঙ্গীকে মানুষ ভোট দিতে চায় না। বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিকরা বলেছেন, জোটকে আসন দেওয়া মানে জামায়াতকে আসন দেওয়া। কারণ, জোটের নেতারা জনগণের কাছে গিয়ে সাড়া পাচ্ছেন না।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকাল ৪টায় পটুয়াখালীর গলাচিপার চিকনিকান্দিতে রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় আয়োজিত জনসভা ও দোয়া মাহফিল এসব কথা বলেন তিনি।
হাসান মামুন বলেন, মানুষ সবসময় শক্ত গাছের পাশে থাকতে চায়। দুর্বল গাছের ওপর ভরসা করতে চায় না। বিএনপি গত ১৭ বছরের আন্দোলনে শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছে। এই ভিত্তি কোনো অপশক্তি, আমদানি করা শক্তি বা ভুঁইফোঁড় সংগঠন নড়াতে পারবে না। নির্বাচনের দিন পর্যন্ত বিএনপি মাঠে ইস্পাতের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে।
তিনি তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন নিয়ে বলেন, প্রত্যেক পরিবারে একজন নারী সদস্যকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান, যেটির মাধ্যমে মাসে আড়াই থেকে তিনি টাকায় পরিবারের মাসিক বাজার করা যাবে। এছাড়া প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সারা বছর ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধা চালু করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা আইটি ও আউটসোর্সিংয়ে দক্ষ হয়ে পরিবারের আর্থিক সহায়তা করতে পারে।
জনসভায় গলাচিপা উপজেলা বিএনপির সভাপতি ছিদ্দিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস ছাত্তার হাওলাদার এবং চিকনিকান্দি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইদ্রিস হাওলাদার উপস্থিত ছিলেন।
মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে/এএসএম