চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে ১১ নারী-শিশুসহ ১৫ জনকে ঠেলে পাঠালো বিএসএফ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:৪৮ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর সীমান্ত দিয়ে ১১ নারী-শিশুসহ মোট ১৫ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) ভোরে উপজেলার বিভীষণ সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়। পরে ১৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের বিভীষণ বিওপির একটি টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের আটক করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিভীষণ বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার আব্দুল মান্নান জানান, আটকদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ, ৯ জন নারী ও ২ জন শিশু রয়েছে। তাদের বাড়ি ঢাকা, খুলনা, যশোর ও নড়াইল জেলায়।

গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল বারিক বলেন, আটকরা প্রায় দুই বছর আগে বিভিন্ন সময়ে কাজের উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। ভোরে বিএসএফ সদস্যরা তাদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠায়। পরিচয় ও ঠিকানা যাচাইবাছাই শেষে আটকদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

