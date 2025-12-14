আমিরুলদের জন্য ব্যতিক্রমী সংবর্ধনা হকি ফেডারেশনের
প্রথমবার জুনিয়র বিশ্বকাপ হকিতে অংশ নিয়ে আলো ছড়িয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বের সেরা ২৪ দলের লড়াইয়ের মঞ্চে ১৭তম হয়ে বাংলাদেশ জিতেছে চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি। স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বাংলাদেশ ৫-৪ গোলে হারায় অস্ট্রিয়াকে। বিশ্বকাপের অভিষেক আসরে বাংলাদেশের এই সাফল্যের নায়ক ছিলেন ডিফেন্ডার আমিরুল ইসলাম। ৫ হ্যাটট্রিকসহ ১৮ গোল করে সর্বাধিক গোলদাতার পুরস্কারও জিতেছেন তিনি।
গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া, ফ্রান্সের মতো দলের বিপক্ষে লড়াই করে বাংলাদেশ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ওমান, কোরিয়া ও অস্ট্রিয়াকে হারিয়েছে বাংলাদেশের যুবারা। বিশ্বকাপের মতো আসরে এমন পারফরমেন্স করা যুব হকি দলকে ব্যতিক্রমী সংবর্ধনার আয়োজন করছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন।
আমিরুলদের সংবর্ধনার জন্য সোমবার দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হবে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কুর্মিটোলা ঘাঁটির শাহিন দ্বীপে। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান জানিয়েছেন, ‘আমরা পিকনিকমুডে ছেলেদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি। সকাল থেকে শুরু হয়ে অনুষ্ঠান চলবে বিকেল পর্যন্ত। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এশিয়া কাপ অনূর্ধ্ব-১৮ হকিতে ব্রোঞ্জ জেতা বাংলাদেশের মেয়েরাও।’
হকির যুবাদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। তিনি খেলোয়াড়দের ক্রেস্ট উপহার দেবেন এবং আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করতে পারেন বলেও আভাস দিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক।
বিশ্বকাপে বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বে ৫-৩ গোলে অস্ট্রেলিয়ার কাছে, ৩-২ গোলে ফ্রান্সের কাছে হারে। ৩-৩ গোলে ড্র করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে। স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বাংলাদেশ ১৩-০ গোলে ওমানকে, ৫-৩ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে ও ৫-৪ গোলে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে।
আরআই/আইএইচএস/