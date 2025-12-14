  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুরে তিন দোকান মালিকের জরিমানা

প্রকাশিত: ০৩:৪৮ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
চাঁদপুরের পুরান বাজারে পণ্যের প্যাকেট ব্যবহারে প্রতারণাসহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘন করায় তিন দোকান মালিককে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান বাজার তদারকি অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনি বলেন, পুরান বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে বাজার থেকে বস্তায় খোলা পণ্য ক্রয় করে অন্যের প্যাকেট ব্যবহার করে জিরা, কিসমিস ও অন্যান্য মশলা জাতীয় পণ্য প্যাকেটজাত করে বিক্রয়ের অপরাধে মেসার্স সততা ভাণ্ডারের মালিককে ৫০ হাজার টাকা, ফ্রিজে বাসি খাবার সংরক্ষণ করার অপরাধে মাস্টার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের মালিককে দুই হাজার টাকা এবং পেঁয়াজ বিক্রয়ের সময় পাকা ভাউচার প্রদান না করার অপরাধে রফিক অ্যান্ড সন্স মালিককে ৩ হাজার টাকাসহ ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

এসময় বিভিন্ন নাম ঠিকানা ব্যবহারযুক্ত প্যাকেট ধ্বংস করা হয়। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় এ ধরনের অনিয়ম করা থেকে বিরত থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেন। এছাড়া নিয়মিত মনিটরিং অংশ হিসেবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করা হয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য হতে বিরত থাকার জন্য লিফলেট ও পাম্পলেট বিতরণ করা হয়।

পুরাণ বাজার পুলিশ ফাঁড়ির একটি পুলিশ দল ও জেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক মো. নজরুল ইসলাম অভিযানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান এ কর্মকর্তা।

