নীলফামারীতে দুই দিনে ৮ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

নীলফামারীতে দুই দিনে ৮ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নীলফামারীর ৪টি আসন থেকে বিভিন্ন দলের ৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বৃহস্পতিবার ও বুধবার দু’দিনে জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এসব মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তারা।
জেলা নির্বাচন কার্যালয়ে সূত্র জানায়, সংগৃহীত আটটি মনোনয়নপত্রের মধ্যে জামায়াতের তিনটি, বিএনপির একটি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের একটি এবং স্বতন্ত্র থেকে তিনটি নেওয়া হয়েছে।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা জামায়াতের প্রার্থীরা হলেন, নীলফামারী-১ মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নীলফামারী-২ আব্দুল লতিফ ও নীলফামারী-৩ থেকে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সালাফী। এছাড়া বিএনপির নীলফামারী-২ আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন আবুল হাসনাত মো. সাইফুল্লাহ। নীলফামারী-১ আসন থেকে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ থেকে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন মাওলানা মো. মঞ্জুরুল ইসলাম। আর স্বতন্ত্র তিনজন প্রার্থীই হলেন নীলফামারী-৪ আসনের। প্রার্থীরা হলেন- রিয়াদ আরফান সরকার রানা, এসএম মামুনুর রশিদ ও মো. শাহরিয়ার ফেরদৌস।
নীলফামারী জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা লুৎফুল কবীর সরকার বলেন, মনোনয়নপত্র সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সম্ভাব্য প্রার্থীরা ইতোমধ্যে সংগ্রহ করছেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও দাখিলের শেষ দিন আগামী ২৯ ডিসেম্বর।
নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী, ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে। রিটার্নিং কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দাখিলের শেষ দিন ১১ জানুয়ারি। কমিশনে দায়ের করা আপিল নিষ্পত্তি ১২ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। ২১ জানুয়ারি চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে। নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি এবং ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি।
