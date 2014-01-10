ওসমান হাদির হত্যার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ ও ডিসির বাসভবন ঘেরাও

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ০৪:২০ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদির হত্যার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ ও ডিসির বাসভবন ঘেরাও

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হত্যার প্রতিবাদে চাঁদপুরে বিক্ষোভ মিছিল, সড়ক অবরোধ এবং জেলা প্রশাসকের (ডিসি) বাসভবন ঘেরাও করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এ ঘটনায় শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সাময়িকভাবে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে শহরের বাইতুল আমিন চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে সমবেত হয়। এ সময় চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভকারীরা সড়ক অবরোধ করেন, ফলে ওই সড়কে যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তীতে বিক্ষোভকারীরা মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসকের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন এবং সেখানে ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় এনসিপির নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন।

ওসমান হাদির হত্যার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ ও ডিসির বাসভবন ঘেরাও

ঘেরাও কর্মসূচির সময় জেলা প্রশাসক মো. নাজমুল ইসলাম সরকার বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের দাবি-দাওয়া মনোযোগ সহকারে শোনেন। তিনি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখার আশ্বাস দেন এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

বিক্ষোভকারীরা এ সময় প্রশাসনের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, শরিফ ওসমান হাদীর মৃত্যু কোনোভাবেই স্বাভাবিক নয়। এটি একটি পরিকল্পিত ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তারা দ্রুত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

বক্তারা আরও বলেন, দাবি পূরণ না হলে আগামীতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। বিক্ষোভ চলাকালে পুরো এলাকায় অতিরিক্ত সতর্ক অবস্থানে ছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

শরীফুল ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।