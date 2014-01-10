হাদি হত্যা

ঝিনাইদহে বিক্ষোভ, যুবলীগ নেতার শোরুমে ভাঙচুর

প্রকাশিত: ০৪:৩৯ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশফাক মাহমুদ জনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা। এসময় দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ ছাড়া ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজলের ইটভাটার ম্যানেজারকে মারধর করে বিক্ষুব্ধরা।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে ঝিনাইদহ পৌরসভার সামনে সমবায় মার্কেটে এ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, জুমার নামাজের পরে শহরের পায়রা চত্বরে শরিফ ওসমান বিন হাদির গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ করতে থাকে। এসময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সজিব আহমেদ (৩০) নামে এক যুবককে বেধড়ক কিল-ঘুসি ও মারধর করে বিক্ষুব্ধরা। মারধরের শিকার সজিব আহমেদ ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজলের ইটভাটার সহকারী ম্যানেজার ও অনুসারী। মারধরের পরে তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা।

পরে বেলা পৌনে তিনটার দিকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিক্ষুব্ধরা। এসময় পৌরসভার সামনে সমবায় মার্কেটের একটি কাপড়ের শোরুমে ভাঙচুর চালায় তারা। ভাঙচুরের একপর্যায়ে ওই শোরুমে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করা হয়। পরে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও র‍্যাব সদস্যরা উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সামসুল আরেফিন বলেন, মারধরের শিকার ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন শান্ত। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

