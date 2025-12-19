পাবনা-১ আসন পুনর্বহালে বেড়ায় মিষ্টি বিতরণ, সাথিয়ায় বিক্ষোভ

পাবনা-১ আসন পুনর্বহালে বেড়ায় মিষ্টি বিতরণ, সাথিয়ায় বিক্ষোভ
পাবনা-১ আসনে বেড়া পৌরসভা ও চারটি ইউনিয়নকে যুক্ত করে সীমানা পুনর্বহালের হাইকোর্টের রায়ে পাল্টাপাল্টি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। রায় স্বাগত জানিয়ে আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছে বেড়াবাসী। তবে রায় প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ করেছেন সাথিয়াবাসী।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে বেড়া বাজার ও সিঅ্যান্ডবি মোড় এলাকায় এ কর্মসূচিতে বেড়া উপজেলার রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন।
এসময় বক্তারা বলেন, সংসদীয় সীমানা আলাদা করে পাবনা-১ আসন থেকে বেড়া বাদ দিয়ে সাথিয়া উপজেলাকে একক আসন করায় বেড়ার মানুষের সঙ্গে বৈষম্য করা হয়েছিল। প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরের সুজানগরের সঙ্গে পাবনা-২ আসনে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি তারা। তবে আসনটি পুনর্বহাল করায় তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
অন্যদিকে, রায় প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ করেছেন সাথিয়াবাসী। সন্ধ্যায় সাথিয়া বাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভায় বক্তারা বলেন, সাথিয়ার ভোটার সংখ্যা অনুপাতে একক আসন যৌক্তিক চাওয়া। দলমত নির্বিশেষে সাথিয়ার মানুষ একক আসনের দাবি পূরণে খুশি হয়েছিলেন। সীমানা পুনর্বহাল এ রায় তারা মানবেন না।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এসআর/এএসএম