চট্টগ্রাম-৪
নেতাকর্মীদের সঙ্গে আসলাম চৌধুরীর মতবিনিময়
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-৪ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় নেতা আসলাম চৌধুরী চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রাপ্তির পর নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সভায় তিনি নেতাকর্মীদের সামনে কেন্দ্র থেকে দেওয়া মনোনয়নপত্রটি উপস্থাপন করেন। এসয় তিনি বলেন, ইচ্ছে করে আমি একটু সময় নিয়েছি। সবাইকে ধৈর্যশীল ও সহনশীল হওয়ার জন্য। আশাকরি আজ থেকে আর কোনো সংশয় দ্বিধা রইল না।
এসময় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে আসলাম চৌধুরী বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অনন্য রাজনৈতিক দর্শন বহুদলীয় গণতন্ত্র ও উন্নয়ন সমৃদ্ধির রাজনীতি বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি উন্নয়ন অগ্রযাত্রার যে রাজনীতি, তা বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে অনন্য অবস্থান তৈরি করেছে।
আসলাম চৌধুরী আরও বলেন, জিয়া পরিবারের সুযোগ্য উত্তরসূরি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গতিশীল ও আধুনিক নেতৃত্বে বিএনপি এখন দেশের আশা-ভরসা ও আস্থার স্বীকৃত ঠিকানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সামনের দিনে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে সবাইকে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।
আসলাম চৌধুরী বলেন, দল আমার ওপর যে আস্থা রেখেছে, তা আপনাদের ত্যাগের ফসল। আপনারা চেয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে ঘোষিত প্রার্থী পরিবর্তন করে আমাকে চূড়ান্ত করেছে। আপনাদের এ আস্থা বিশ্বাসের মর্যাদা রাখার আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। সেই সঙ্গে আপনাদের সব মতপার্থক্য ভুলে একযোগে কাজ করতে হবে।
মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম-৪ নির্বাচনি এলাকার বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সিনিয়র নেতৃবৃন্দসহ বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
এম মাঈন উদ্দিন/আরএইচ/এমএস