ঢাকা-ময়মনসিংহে ট্রেন চলাচল শুরু

ঢাকা-ময়মনসিংহে ট্রেন চলাচল শুরু
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে রেললাইন অবরোধের তিন ঘণ্টা পর ঢাকা- ময়মনসিংহ রেলপথে আবারও ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে চারটার দিকে রেলওয়ের কর্মীরা রেলপথ সচল করলে এই পথে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।
গফরগাঁও রেলওয়ে ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মো. গোলাম কিবরিয়া বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী আক্তারুজ্জামান বাচ্চুর মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে দুপুর দেড়টায় উপজেলার কালিরহাট এলাকায় রেললাইনে অসংখ্য পুরাতন স্লিপার ফেলার পাশাপাশি বালু ফেলে রেলপথ অবরোধ করেন বিএনপির একাংশের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। এতে ঢাকা- ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে রেলওয়ের কর্মীরা রেলপথ সচল করলে এই পথে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। আটকা পড়া তিস্তা এক্সপ্রেস ও মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ইতোমধ্যে ময়মনসিংহের দিকে ছেড়ে গেছে।
এর আগে শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত পত্রে ময়মনসিংহ- ১০ গফরগাঁও আসনে মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান বাচ্চুর প্রার্থিতা নিশ্চিত হওয়ার খবর এলাকায় পৌঁছালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মনোনয়ন প্রত্যাশী ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান ও তার ভাতিজা দলের সদস্য মুশফিকুর রহমানের অনুসারীরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসেন। বিকেলে পৌর শহরের প্রধান প্রধান কয়েকটি সড়ক টায়ার জ্বালিয়ে আগুন দেওয়া হয়।
বিকেল ৪টার দিকে শতাধিক নেতাকর্মী গফরগাঁও রেলস্টেশনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা স্টেশনমাস্টারের কক্ষে ঢুকে তাকে বের করে দিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেন। এরপর রেললাইনের ওপর টায়ার ও গাছের টুকরা এনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে অবরোধ করেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
এ ঘটনায় জামালপুর থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ফাতেমানগর এলাকায়, দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার আউলিয়ানগরে, জামালপুর কমিউটার মশাখালীতে, যমুনা কাওরাইদে, মহুয়া ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে, অগ্নিবীণা ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে ও জামালপুর এক্সপ্রেস ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে আটকে যায়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।
আন্দোলনে থাকা স্থানীয় বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা রাত সাড়ে ১০টার দিকে রেলপথ থেকে সরে যায়। এরপর থেকে রেললাইন সচলের কাজ শুরু হয়। এরইমধ্যে আবারও বিভিন্ন স্থানের রেললাইনে কলাগাছ ফেলে ট্রেন চলাচল বন্ধ করতে চেষ্টা চালানো হয়। এর ফলে লাইনটি সচল করতে দেরি হয়। রাত ১ টা ২০ মিনিটে রেললাইন পুরোপুরি সচল হলে ৯ ঘণ্টা পর ঢাকা- ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
রোববার ভোরে গফরগাঁওয়ে রেললাইনে টায়ার জ্বালিয়ে আবারও আগুন দেয় বিক্ষুব্ধ লোকজন। সকালে পুলিশ ও রেলওয়ে কর্মচারীদের বিষয়টি নজরে আসে। ট্রেনের নিরাপত্তায় সকাল সোয়া ৯টার দিকে ঢাকা- ময়মনসিংহ রেললাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন এই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে বেলা ১১টার দিকে এই রুটে আবারও ট্রেন চলাচল শুরু হয়। তবে দুপুর দেড়টায় আবারও রেললাইন অবরোধ করলে ঢাকা- ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
গত ৩ নভেম্বর বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়নে এ জেলার ১১টি আসনের মধ্যে ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনের মনোনয়ন স্থগিত রাখা হয়। এরপর থেকে স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মী এবং প্রার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকন্ঠার সৃষ্টি হয়। তবে ১ মাস ২৪ দিন পর শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) এই আসনের চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়।
কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতা আখতারুজ্জামান বাচ্চু ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এবং পাগলা থানা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।
