  2. দেশজুড়ে

সিলেটের ছয় আসনে ৫৬ জনের মনোনয়ন সংগ্রহ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৮:৪৫ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর সিলেটের ছয়টি সংসদীয় আসনে ৫৬ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তাদের মধ্যে ৪৯ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও ৭ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় মনোনয়নপত্র বিতরণ ও দাখিল সংক্রান্ত এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এদিকে তফসিল ঘোষণার পর থেকে ৫৬জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও আজ রোববার পর্যন্ত একজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তফশিল অনুযায়ী আগামীকাল সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।

নির্বাচন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সিলেট-১ আসনে মোট ১০টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এরমধ্যে একজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তাছাড়া সিলেট-২ আসনে ১০জন ও সিলেট-৩ আসনে সবচেয়ে বেশি ১১জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

এছাড়াও সিলেট-৪ আসনে ৮জন, সিলেট-৫ আসনে ৮ জন ও সিলেট-৬ আসনে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

আহমেদ জামিল/আরএইচ/এমএস

