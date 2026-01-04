  2. দেশজুড়ে

খুলনায় বেড়েছে শীতকালীন সবজির দাম

প্রকাশিত: ০২:০০ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
বেশ কিছুদিন ধরে খুলনার বাজারে সবজির দাম কম থাকলেও চলতি সপ্তাহে দাম কিছুটা বেড়েছে। শীতকালীন সব সবজির দাম কেজিতে ৫-১০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রোববার (৪ ডিসেম্বর) খুলনার নতুন বাজার, রূপসা বাজার ও মিস্ত্রিপাড়া বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

সবজির বাজার ঘুরে দেখা যায়, পালংশাক ৩০ টাকা, ফুলকপি ৪০ টাকা কেজি, লাউ ৪০ টাকা প্রতি পিস, কুমড়া ৪০ টাকা কেজি, ঢ্যাঁড়স ৪০-৫০ টাকা, টমেটো ৮০-১০০ টাকা, শিম ৪০ টাকা, কাঁচামরিচ দাম বেড়ে ৮০-১০০ টাকা কেজিতে বিক্রি করা হচ্ছে। অন্যদিকে পেঁয়াজ ৭০-৮০ টাকা দরে এবং রসুন ৭০-৮০ টাকা কেজি দরে এবং আলু ২০-২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৫০-১৬০ টাকা কেজি দরে, সোনালি ২৩০ টাকা কেজি দরে ও লেয়ার ২২০-২৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে এবং খাসির মাংস ১১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে, মাছের বাজার রয়েছে স্থিতিশীল। মাছের বাজারে রুই আকারভেদে ২২০-২৫০ টাকা, ভেটকি মাছ আকারভেদে ৫০০-৬০০ টাকা কেজি, চিংড়ি ৫০০-৮০০ টাকা পর্যন্ত কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। তেলাপিয়া ১৩০-১৬০ টাকা, পাবদা ৩০০-৩৫০ টাকা দরে, পাঙাশ ১৬০-১৮০ টাকা, কাতল ২৪০-২৫০ টাকা কেজি এবং ছোট মাছ ৩০০-৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারের খুচরা সবজি ব্যবসায়ীরা বলছেন, সব সবজির দাম নাগালেই রয়েছে। বাজারে সবকিছুর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবহন ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এ সপ্তাহে সবজির সরবরাহ কিছুটা কমলেও বাজারে সবজি সংকট নেই।

সবজি বিক্রেতা আবেদুল গাজী বলেন, ৩০-৪০ টাকা সবজির দাম থাকা স্বাভাবিক বলেই ধরি। বাজারে সবকিছুর যে দাম তাতে ২০-২৫ টাকায় সবজি পাওয়া দুষ্কর। কৃষকদেরও লাভ কমে গেছে। আমরা খুচরা বিক্রি করে বাজারের দিনে ৪০০-৫০০ টাকা লাভ করাও কষ্ট সাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

নতুন বাজারে আসা সাগর শেখ বলেন, সবজির দাম এ সপ্তাহে কেজিতে ৫-১০ টাকা বেড়েছে। অন্যান্য সবকিছুর দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।

অন্য একজন ক্রেতা তৌহিদুল শেখ বলেন, বাজারে গত সপ্তাহে ২০-২৫ টাকায় অনেক সবজি পাওয়া গেছে। তুলনামূলক মাছ, সবজি ও মুরগির মাংসের দাম কম রয়েছে। কিন্তু এ সপ্তাহে সবজির দাম অনেকটা বেড়েছে।

