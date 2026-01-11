টেকনাফে গুলিবিদ্ধ শিশুটিকে নিয়ে চমেকের পথে অ্যাম্বুলেন্স

টেকনাফে গুলিবিদ্ধ শিশুটিকে নিয়ে চমেকের পথে অ্যাম্বুলেন্স
কক্সবাজারের টেকনাফে বাড়ির উঠানে খেলার সময় মিয়ানমার সীমান্ত থেকে ছোড়া গুলিতে আহত শিশুটি এখনো বেঁচে আছে। তাকে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন স্বজনরা। শিশুটির চাচা শওকত জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে রোববার (১১ জানুয়ারি) সকালে উঠোনে খেলার সময় শিশুটি মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়।
গুলিবিদ্ধ শিশুটির চাচা শওকত জানান, শিশুটিকে নিয়ে তারা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাচ্ছেন। তাদের অ্যাম্বুলেন্সটি চকরিয়া পার হয়েছে। শিশুটি এখনো বেঁচে আছে। আর এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে তারা হাসপাতালে পৌঁছাবেন।
গত চারদিন ধরে টেকনাফের হোয়াইক্যংয়ের ওপারে রাখাইন সীমান্তে ব্যাপক হারে গোলাগুলি ও বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে। সেখান থেকে ছোড়া গুলিতে তানজিনা আফরান নামে ওই শিশুর মাথায় গুলি লাগে।
শিশুটি টেকনাফের হোয়াইক্যং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের জসিম উদ্দিনের মেয়ে। সে হোয়াইক্যং লম্বাবিলের হাজি মোহাম্মদ হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।
