শিল্প উপদেষ্টা
প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সতর্ক অন্তর্বর্তী সরকার
শিল্প ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খাঁন জানিয়েছেন, নির্বাচনে অংশ নেওয়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী একযোগে কাজ করছে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে সারাদেশের মতো মুন্সিগঞ্জে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জুলাই শহীদদের কবর জিয়ারত শেষে তিনি এ কথা জানান।
আদিলুর রহমান খাঁন বলেন, নির্বাচন ঘিরে দুষ্কৃতিকারীদের সব ষড়যন্ত্র দেশের মানুষ প্রতিহত করবে। জনগণের ঐক্য এবার নির্বাচনের সবচেয়ে বড় শক্তি।
উপদেষ্টা আরও বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের বিশ্বাস রয়েছে, দেশের মানুষ জুলাই সনদ ও সংস্কারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে।
তিনি আরও বলেন, এবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়ে সরকারের দায়িত্ব নিবেন তারা জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামীতে দেশ পরিচালনা করবেন বলে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের।
এ সময় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রায় ১৪শ’ শহীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে উপদেষ্টা বলেন, জনগণের যে ‘ঐক্যবদ্ধ শক্তি’ জুলাইয়ে বাংলাদেশ দেখেছে, দেশের ছাত্র-জনতা সেভাবেই ঐক্যবদ্ধভাবে জুলাইবিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করবে।
এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, এখন গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে বলে জানান উপদেষ্টা।
এতে আরও উপস্থিত ছিলেন- মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ। জেলা প্রশাসক সৈয়দা নুরমহল আশরাফী ও পুলিশ সুপার, মোঃ মেনহাজুল আলম সহ স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।
