  2. জাতীয়

ইভ্যালির রাসেলের বিরুদ্ধে ২৬৩ ও শামীমার বিরুদ্ধে ১২৮ পরোয়ানা 

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৮ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
মোহাম্মদ রাসেল ও শামীমা নাসরিন/ ছবি- সংগৃহীত

ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ইভ্যালির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ রাসেল ও চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকে ফের গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। পুলিশ বলছে, রাসেলের নামে কাফরুল ও সাভার মডেল থানায় সর্বমোট ২৬৩টি পরোয়ানা রয়েছে। যার মধ্যে ৮৩টি সাজা পরোয়ানা এবং ১৮০টি সিআর পরোয়ানা।

এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনের নামে তিন থানায় সর্বমোট ১২৮টি পরোয়ানা রয়েছে। যার মধ্যে ৩০টি সাজা পরোয়ানা এবং ৯৮টি সিআর পরোয়ানা। সব মিলিয়ে দুইজনের নামে সর্বমোট ৩৯১টি পরোয়ানা রয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এসব তথ্য জানান। গ্রেফতার এই দম্পতির বিরুদ্ধে আদালতের একাধিক সাজা পরোয়ানা ও অসংখ্য মামলা বিচারাধীন।

ডিবি ওয়ারী বিভাগের বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গ্রেফতার মোহাম্মদ রাসেল ও শামীমা নাসরিনের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় মোট ৩৯১টি পরোয়ানা রয়েছে। মোহাম্মদ রাসেলের নামে ধানমন্ডি, কাফরুল ও সাভার মডেল থানায় ২৬৩টি পরোয়ানা রয়েছে। যার মধ্যে ৮৩টি সাজা পরোয়ানা এবং ১৮০টি সিআর পরোয়ানা। শামীমা নাসরিনের নামে তিন থানায় মোট ১২৮টি পরোয়ানা রয়েছে।

দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

