জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ
সেনাবাহিনী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ পালন কর্মসূচিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিবছরের মতো এবারও জাতীয় পর্যায়ে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এই প্রতিযোগিতায় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছেন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল) এবং জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।
একই সঙ্গে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল বায়জিদ মোহাম্মদ তারেক জুনায়েদ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান (স্কুল) হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। পাশাপাশি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, সৈয়দপুরের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল সৈয়দ শাফিউল ইসলাম মেরাজ, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান (কলেজ) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।
এছাড়াও আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের শিক্ষক মো. আব্দুল বাতেন শ্রেষ্ঠ বিএনসিসি শিক্ষক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এ বছর ১০৯টি বিষয়ে মোট ২৬১টি পুরস্কারের মধ্যে ৪৫টি পুরস্কার অর্জন করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এই অর্জন সবার নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, নিয়মিত অনুশীলন এবং নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রতিফলন।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অগ্রগতি ও শিক্ষার মান উন্নয়নে ভবিষ্যতেও একাগ্র চিত্তে কাজ করে যাবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আইএসপিআর।
