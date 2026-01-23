ভৈরবে তারেক রহমান
৬ জনকে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম, জয়যুক্ত করে হিসাব বুঝে নেবেন
কিশোরগঞ্জে বিএনপি মনোনীত ছয় প্রার্থীর পক্ষে ভোট চেয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, কিশোরগঞ্জের বিএনপির ছয়জনকে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। এদের জয়যুক্ত করে আপনারা আপনাদের হিসাব বুঝে নেবেন।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দিবাগত রাত পৌনে ১টায় ভৈরব স্টেডিয়ামে কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপি আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
দেশকে নতুনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, দেশের মানুষ যতবার ধানের শীষকে সুযোগ দিয়েছে, প্রত্যেকবার ধানের শীষ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।
তিনি বলেন, জনগণের একটি দায়িত্ব আছে, ভোটারদেরও দায়িত্ব আছে। সবাইকে মিলেই তো দেশ গড়তে হবে। দেশ গড়তে হলে সবাইকে মিলেই কাজ করতে হবে। আন্দোলন তো আমরা সবাই মিলে করেছিলাম, তাই না? সবচেয়ে আগে যেটা করতে হবে, ভোট দিতে হবে। কোথায় ভোট দেবেন? ধানের শীষে। আর এবার কখন যাবেন ভোট দিতে? তাহাজ্জুদ পরে। ফজরের নামাজ কোথায় পড়বেন? ভোটকেন্দ্রে পড়তে হবে। কারণ কেউ যেন কোনো ষড়যন্ত্র করতে না পারে, সেজন্য চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে।
বিএনপি চেয়ারম্যান আরও বলেন, কিশোরগঞ্জের বিএনপির ছয়জনকে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। এদের জয়যুক্ত করে আপনারা আপনাদের হিসাব বুঝে নেবেন। আপনার এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বুঝে নেবেন। আপনার সমস্যার সমাধান বুঝে নেবেন। জয়যুক্ত করতে হবে। যদি খাল খনন কর্মসূচি আবার শুরু করতে হয়, যদি ঘরে ঘরে মা-বোনদের হাতে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দিতে হয়, যদি কৃষক ভাইদের হাতে হাতে কৃষক কার্ড দিতে হয়, যদি ইমাম-খতিবদের সম্মানের ব্যবস্থা করতে হয়- তাহলে একমাত্র ধানের শীষে ভোট দিলেই এই কাজগুলো করা সম্ভব।
তারেক রহমান বলেন, আপনাদের এলাকার রাস্তাঘাট ঠিক করতে হলে, স্কুল-কলেজ ঠিক করতে হলে, হাসপাতালগুলোতে ওষুধ ও ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হলে ধানের শীষকে জয়যুক্ত করতে হবে। আর এই যে কয়েকজন মানুষ সামনে বসে আছেন, এদের জয়যুক্ত করবেন। তাহলে এদের কাছে গিয়ে বলতে পারবেন- আমাদের এই সমস্যা, তোমাদের আমরা নির্বাচিত করেছি, তোমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করো।
রাজীবুল হাসান/ইএ