একটা বাহিনী এনআইডি কার্ড-বিকাশ নম্বর নিচ্ছে: তারেক রহমান

প্রকাশিত: ০৮:১৭ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘একটা বাহিনী আছে এনআইডি কার্ড সংগ্রহ করছে। মা-বোনদের বিকাশ নম্বর নিয়ে গেছে। প্রবাসীদের ব্যালট পেপার দখল নিয়েছে। তাহলে এদের সঙ্গে গত ১৫ বছর যে গোষ্ঠী ভোট ডাকাতি করেছে তাদের পার্থক্য কোথায়? কোনো পার্থক্য নেই দুজন এক গ্রুপের।’

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দিনগত রাতে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি এসব কথা বলেন। এদিন আড়াইহাজারের পাঁচরুখী আনোয়ারা ডিগ্রি কলেজ মাঠে এ নির্বাচনি জনসভা আয়োজন করা হয়।

তারেক রহমান বলেন, ‘একজন ষড়যন্ত্র করেছে আরেকজন ডাকাতি করে ভোট নিয়ে গেছে। এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে। সবাই তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বেন। ভোটকেন্দ্রের সামনে ফজরের নামাজ পড়বেন। ধানের শীষ সরকার গঠন করলে কাজগুলো করতে পারবে। করবো কাজ গড়বো দেশ সবার আগে বাংলাদেশ।’

তিনি বলেন, ‘অভাবী পরিবারগুলোকে ফ্যামিলি কার্ড দিতে চাই। যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়। কৃষকদের জন্য কাজ করতে চাই। যাতে তারা সব রকমের সুযোগ সুবিধা পায়। যারা বেকার আছে দেশে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। ধানের শীষে ভোট দিতে হবে। ধানের শীষে ভোট দিলে আমরা কাজগুলো করতে পারবো।’

নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদের সভাপতিত্বে সভামঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী নজরুল ইসলাম আজাদ, নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ও নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু, নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নান, জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক মাশুকুল ইসলাম রাজীব সহ-বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এরআগে সিলেট থেকে শুরু করে মৌলভীবাজারের শেরপুর, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল, কিশোরগঞ্জের ভৈরব, নরসিংদী একাধিক জনসভায় যোগ দেন তিনি। সবশেষে আড়াইহাজারের পাঁচরখী বেগম আনোয়ারা ডিগ্রি কলেজ মাঠে তিনি এসে উপস্থিত হন।

সমাবেশে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এতে বক্তব্য রাখেন। সেই সাথে সমাবেশ উপলক্ষ্যে দুপুর থেকেই নেতাকর্মীরা জনসভার মাঠে উপস্থিত হতে থাকেন। সেই সঙ্গে দুপুর গড়িয়ে গভীর রাত পর্যন্ত নেতাকর্মীরা মাঠে অবস্থান নিয়ে সমাবেশ শেষ করেন।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/আরএইচ

