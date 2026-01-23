  2. দেশজুড়ে

বাংলাদেশে আর কোনো মব সহ্য করবো না: ছাত্রদল সভাপতি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম বলেছেন, ‘একটি গোষ্ঠী বারবার ইসলাম ধর্মের নামে মব করেছে। আমরা সব মুখ বুঝে সহ্য করেছি। এখন থেকে বাংলাদেশে আর কোনো মব সহ্য করবো না। ধর্মের নামে ভণ্ডামি সহ্য করবো না।’

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাতে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে আয়োজিত এক জনসভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি এসব কথা বলেন। এদিনের জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।’

রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘একটি গোষ্ঠী সন্তানের মাথায় কসম দিয়ে ইসলাম বিরোধী কাজ করেছে। তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। আইনের হাতে তুলে দিতে হবে। আইনিভাবে ব্যবস্থা না নিতে পারলে
তাদের সামাজিকভাবে প্রতিহত করতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘তাদের কোনো ভীষণ নেই; কোনো পরিকল্পনা নেই। তাদের ১২ তারিখ জওয়াব দিতে হবে। তারেক রহমানের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। তার মতো কোনো রাজনৈতিক দলের পরিকল্পনা নেই। তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। আমাদের বিকল্প কেউ থাকবে না। মুনাফেকদের প্রতিহত করার আহ্বান করছি।’

মোবাশ্বির শ্রাবণ/আরএইচ

