পটুয়াখালী জেলা কারাগার থেকে পোস্টাল ভোট দেবেন ১৭ বন্দি

পটুয়াখালী জেলা কারাগার থেকে পোস্টাল ভোট দেবেন ১৭ বন্দি
পটুয়াখালী জেলা কারাগারে বিভিন্ন মামলায় আটক ১৭ বন্দি ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। ইন কান্ট্রি পোস্টাল ভোটিং (আইসিপিভি) পদ্ধতির আওতায় তারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করবেন।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পটুয়াখালী জেলা কারাগারের জেলার মো. আব্দুর রব মিয়া।
কারাগার সূত্রে জানায়, নির্বাচনে কারাগার থেকে ভোট দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন এ ১৭ বন্দি। ইতোমধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তারা সবাই পুরুষ বন্দি; এ তালিকায় কোনো নারী বন্দি নেই।
সূত্র আরও জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত পটুয়াখালী জেলা কারাগারে মোট বন্দির সংখ্যা ছিল ৬৫০ জন। কারাবন্দিদের স্বেচ্ছায় ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকলেও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। আবেদন করার পর যদি কোনো বন্দি ভোটের আগে জামিনে মুক্তি পান, তাহলে তিনি বাইরে গিয়ে আর ভোট দিতে পারবেন না। এ শর্তের কারণে বেশ কয়েকজন বন্দি আবেদন করতে অনীহা প্রকাশ করেছেন।
এ বিষয়ে জেলা কারাগারের জেলার মো. আব্দুর রব মিয়া বলেন, যারা ভোট দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাদের সবার নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। ভোট গ্রহণের সময় কারাবন্দিদের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হবে। তারা নিজেরা ব্যালটে ভোট দেবেন এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে নিজেরাই ব্যালট প্যাকেট করবেন। কেউ দেখার সুযোগ পাবে না তারা কোন প্রতীকে ভোট দিয়েছেন। পরে ডাক বিভাগের মাধ্যমে ব্যালট যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।
পোস্টাল ভোট এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে ভোটার সরাসরি ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত না হয়েও ডাকযোগে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে কারাবন্দিরাও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন।
