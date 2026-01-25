রেজা কিবরিয়ার প্রচারণায় চমক দেখাচ্ছেন তার স্ত্রী

রেজা কিবরিয়ার প্রচারণায় চমক দেখাচ্ছেন তার স্ত্রী
হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনের বিএনপি দলীয় প্রার্থী ড. রেজা কিবরিয়া। মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই স্বামীর পক্ষে মাঠে নামেন তার স্ত্রী সিমি কিবরিয়া। একজন গৃহবধূ থেকে মাত্র কয়েক দিনেই রাজনীতির মাঠে চমক দেখাতে শুরু করেছেন তিনি। ছুটে চলছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তর, চা বাগান সবখানেই।
নবীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর মিয়া বলেন, ড. রেজা কিবরিয়া একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। বিশ্বজুড়ে তার খ্যাতি রয়েছে। তার বাবা শাহ এএমএস কিবরিয়াও ছিলেন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলাদেশের সফল অর্থমন্ত্রীও ছিলেন। তার পরিবারটিই একটি রাজনৈতিক পরিবার। এ পরিবারেরই বধূ সিমি কিবরিয়া। সুতরাং রাজনীতি তিনি দেখছেন। নিজেও শিক্ষিত নারী। অতএব রাজনীতি শিখতে তার কোনো বেগ পেতে হয়নি। মানুষকে কীভাবে আপন করে নিতে হয় তা তিনি বেশ ভালোই জানেন। গ্রামের একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি খুব সহজেই সবার সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। সবাইকে আপন করে নিচ্ছেন। হবিগঞ্জ-১ তিনি ইতিমধ্যে চমক দেখাতে শুরু করেছেন।
ড. রেজা কিবরিয়ার স্ত্রী সিমি কিবরিয়া বলেন, ‘আমি কখনো কোনো দিন রাজনৈতিকভাবে জড়িত নই। আমার বিয়ে হয়েছে রাজনৈতিক পরিবারে। শ্বশুর সাবেক অর্থমন্ত্রী ছিলেন। আমার স্বামী ড. রেজা কিবরিয়া ২০১৮ সালে হবিগঞ্জ-১ আসনে ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করেছিলেন। তখন আমি দেশের বাইরে অবস্থান করেছিলাম। তখন আমার তৃতীয় সন্তানের বয়স ছিল মাত্র ৪৫ দিন। তাই প্রচারণায় অংশ নিতে পারিনি।’
তিনি আরও বলেন, এবারের নির্বাচনে এলাকার বধূ হিসেবে লোকজন ও দলীয় নেতাকর্মীদের অনুরোধে বিভিন্ন সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেই। আমার বক্তব্য শুনে তারা আমাকে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিতে অনুরোধ করেন। তাদের অনুপ্রেরণায়ই আমি জনগণের ভালোবাসা পাচ্ছি। তাদের সহযোগিতায় আমি এলাকার মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয়েছে। আমি স্বামীর পাশে থেকে এলাকার জনগণের জন্য কিছু করতে চাই। সবাই আমাকে এলাকার বধূ হিসেবে সাদরে গ্রহণও করেছেন। এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং বড় প্রাপ্তির।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এনএইচআর/এমএস