সিরাজগঞ্জে সব বৈধ অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ

সিরাজগঞ্জে সব বৈধ অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ
নির্বাচন সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সব বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের জুডিসিয়াল মুন্সিখানা শাখা থেকে জাগো নিউজকে এ সংক্রান্ত একটি আদেশের কপি প্রেরণ করে নিশ্চিত করা হয়। এতে স্বাক্ষর করেছেন জেলা প্রশাসক ও জেলা রির্টানিং কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম।
ওই আদেশে বলা হয়, আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে স্থানীয় বা কাছাকাছি থানা অথবা বৈধ ডিলারের কাছে লাইসেন্স করা এসব অস্ত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এসব আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা রাখা হবে।
আদেশে আরও বলা হয়, লাইসেন্সধারী অস্ত্রের মালিকেরা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তাদের আগ্নেয়াস্ত্র বহন বা সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করতে পারবেন না।
এ আদেশ লঙ্ঘন করলে আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বৈধ সংসদসদস্য প্রার্থী ও তাদের সশস্ত্র রিটেইনারের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলে উল্লেখ করা হয়।
এম এ মালেক/আরএইচ