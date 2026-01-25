  2. জাতীয়

বিমানবন্দর এলাকায় ‘নীরব জোন’ বাস্তবায়নে ৯৪ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৪ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
বিমানবন্দর এলাকায় ‘নীরব জোন’ বাস্তবায়নে ৯৪ মামলা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর/ফাইল ছবি

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও এর আশপাশের এলাকায় ‘নীরব জোন’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত অভিযান পরিচালনা করে ৯৪টি মামলা করা হয়েছে।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২৫ প্রয়োগ করে আইন অমান্যকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর, বিআরটিএ, সিভিল অ্যাভিয়েশন, সিটি করপোরেশন এবং ডিএমপির বিশেষ/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন।

আরও পড়ুন
শাহজালাল বিমানবন্দরকে নীরব এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে

এ সময় ৫টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে মোট ৫৮টি মামলা এবং ২০ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা আদায় করে। অপরদিকে ডিএমপির ট্রাফিক-উত্তরা বিভাগ অভিযান পরিচালনা করে মোট ৩৬টি মামলা এবং ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় নীরব জোন বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।

কেআর/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।