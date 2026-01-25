বিমানবন্দর এলাকায় ‘নীরব জোন’ বাস্তবায়নে ৯৪ মামলা

বিমানবন্দর এলাকায় ‘নীরব জোন’ বাস্তবায়নে ৯৪ মামলা
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও এর আশপাশের এলাকায় ‘নীরব জোন’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত অভিযান পরিচালনা করে ৯৪টি মামলা করা হয়েছে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২৫ প্রয়োগ করে আইন অমান্যকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর, বিআরটিএ, সিভিল অ্যাভিয়েশন, সিটি করপোরেশন এবং ডিএমপির বিশেষ/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন।
এ সময় ৫টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে মোট ৫৮টি মামলা এবং ২০ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা আদায় করে। অপরদিকে ডিএমপির ট্রাফিক-উত্তরা বিভাগ অভিযান পরিচালনা করে মোট ৩৬টি মামলা এবং ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় নীরব জোন বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।
