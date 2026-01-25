গাড়ির চাকায় পিষ্ট সন্তান, মা বানরের আর্তনাদ

গাড়ির চাকায় পিষ্ট সন্তান, মা বানরের আর্তনাদ
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর দিয়ে বয়ে চলা শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ সড়কে যানবাহনের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছে একটি শিশু বানর। রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, রোববার দুপুরে একদল বানর রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির গাড়ি একটি ছোট বানরকে চাপা দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই বানরটি মারা যায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর সাড়ে ১২ টায় শিশু বানরটি মৃত্যুর পর ‘মা বানরটির কান্না এতোটাই করুণ ছিল যে, গাছের এ ডাল থেকে সে ডালে লাফালাফি করছে, যেন সান্তনা দেওয়ার কেউ নেই।
স্থানীয়রা জানায়, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া এই সড়ক ও রেলপথ বন্যপ্রাণীদের জন্য মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। বন বিভাগের নিষেধাজ্ঞা এবং গতিরোধক থাকা সত্ত্বেও চালকরা নির্ধারিত গতিসীমা (ঘণ্টায় ২০ কিমি) অমান্য করে গাড়ি চালান। ফলে প্রায় সময়ই চশমা পরা হনুমান, বানর ও অজগরের মতো বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে।
বিষয়টি সম্পর্কে লাউয়াছড়া বিট কর্মকর্তা মারযোগ হোসেন জানান, দ্রুতগামী গাড়ির চাপায় শিশু বানরটির মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনাকবলিত বানরটির মরদেহ উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
