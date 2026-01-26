চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বিএনপি প্রার্থীর ছেলের বিরুদ্ধে জামায়াত নেতাকে মারধরের অভিযোগ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর-৩ আসনের বিএনপি প্রার্থী হারুনুর রশীদের ছেলে রুবাইত ইবনে হারুন রাফির বিরুদ্ধে এক জামায়াত নেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জামায়াতের নেতাকর্মীরা।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টায় জেলা শহরের নতুনহাট মোড় এলাকায় মিছিল শেষে সমাবেশে জামায়াত নেতারা ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মেনিপাড়া এলাকায় যৌথ প্রচার মিছিল চলাকালে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হারুনুর রশীদের গাড়ি পার করা নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নেতা আজিজুল হক নুরের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে রুবাইত ইবনে হারুন রাফি গাড়ি থেকে নেমে তাকে মারধর করেন।
তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রর্থী হারুনুর রশীদের অভিযোগ, জামায়াতের মিছিলের কিছু লোকজন তার গাড়িতে আঘাত করে পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। এসময় দুপক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়েছে। হাতাহাতির ঘটনা ঘটেনি।
সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরে আলম বলেন, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সোহান মাহমুদ/এমএন/জেআইএম