হাতপাখা ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা করবে: চরমোনাই পীর
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম ইসলামের পক্ষে একটাই বাক্স থাকবে। আর সেই বাক্স হলো হাতপাখা মার্কা। তিনি আরও বলেন, হাতপাখা ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা করবে
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার সিজি জামান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কুড়িগ্রাম-৪ (রৌমারী-রাজিবপুর-চিলমারী) আসনের নির্বাচনী প্রচারণায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
চরমোনাই পীর বলেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য একমাত্র হাতপাখা মার্কাই ইসলামের পক্ষে রয়েছে। হাতপাখা ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের পরিবর্তনের জন্য ইসলামের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, সৎ আদর্শের পক্ষে ও মানবতার কল্যাণে ভোট দেওয়াই হবে প্রকৃত বিজয়। এ লক্ষ্যে নতুন বাংলাদেশ গড়তে হাতপাখা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
রেজাউল করীম বলেন, ‘ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আজ একা নয়, আমাদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন। পাশাপাশি দেশের সম্মানিত ওলামা-মাশায়েখ একরামরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। যারা ইসলাম ধর্মের অনুপ্রেরণা, নীতি ও শরিয়াহ আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে না, তারা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে একসঙ্গে পথ চলছিলাম এবং সমঝোতায় ছিলাম, ইসলামের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থে তা বিলীন হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই আমাদের একা হয়ে এগোতে হয়েছে।’
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ রৌমারী উপজেলা শাখার আয়োজনে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন কুড়িগ্রাম-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক হাফিজুর রহমান।
রোকনুজ্জামান মানু/এসআর/এমএস