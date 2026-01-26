  2. দেশজুড়ে

নির্বাচিত হলে চাঁদাবাজ-অস্ত্রবাজদের প্রতিহত করবো: মিন্টু

প্রকাশিত: ০৮:২৯ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
ফেনীতে গণসংযোগকালে বক্তব্য রাখেন ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু

ফেনী-৩ (দাগনভূঞা ও সোনাগাজী) আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিতে হবে। এজন্য এলাকাবাসীর সহযোগিতা চাই। আমি নির্বাচিত হলে এলাকার প্রতিটি সমাজ থেকে মাদক, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাস, অস্ত্রবাজদের প্রতিহত করবো। এ আসনটিকে একটি মডেল আসন হিসেবে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উপহার দেবো।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে দাগনভূঞা উপজেলার আজিজ ফাজিলপুর গ্রামের ফেনী-মাইজদী সড়কে গণসংযোগকালে এলাকাবাসীর উদ্দেশে আবদুল আউয়াল মিন্টু এসব কথা বলেন।

মিন্টু বলেন, ‌‘অতীতে আমার বাবা, ভাইদের নির্বাচনে আপনাদের সহযোগিতা পেয়েছি। আমি জীবনে কোনোদিন নির্বাচন করিনি, এই প্রথম নির্বাচন করছি। যদি আমাকে দোয়া, ভোট ও সহযোগিতা করেন, তাহলে শেষ জীবনে আপনাদের সঙ্গে থাকবো এবং বাকি জীবন এলাকার উন্নয়নে সময় দেবো।’

কৃষকদের বন্ধু উল্লেখ করে তিনি বলেন, কৃষকরা আমাদের প্রাণ। তাদের সহযোগিতা করতে আমি বদ্ধপরিকর।

দাগনভূঞা-সোনাগাজীর উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, আমার নির্বাচনি এলাকায় কোনো ধরনের শঙ্কা নেই। শান্তিপূর্ণভাবে গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছি।

গণসংযোগকালে দাগনভূঞা উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের উত্তর সেকান্দরপুর গ্রামের কাজীরপুল এলাকায় বক্সআলী সওদাগর বাড়ির সামনে আবদুল আউয়াল মিন্টুর সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী মো. ফখরুদ্দিন মানিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এসময় মিন্টু মানিককে জড়িয়ে ‘ভাই ভাই’ সম্বোধন করে পরস্পরকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তারা।

দিনভর রামনগর ও সিন্দুরপুর ইউনিয়নের ২০টি স্থানে গণসংযোগ করেন আবদুল আউয়াল মিন্টু। এসময় দাগনভূয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. আকবর হোসেন, থানা যুবদলের সভাপতি কবির আহম্মেদ ডিপলুসহ বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

