জনগণকে বিপদে ফেলে রেখে বিএনপি কখনো পালিয়ে যায়নি

জনগণকে বিপদে ফেলে রেখে বিএনপি কখনো পালিয়ে যায়নি
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি ও মেঘনা) আসনের প্রার্থী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, ‘বিএনপি এই দেশের মাটি ও মানুষের দল। দেশের মানুষকে বিপদে ফেলে রেখে বিএনপি নেতারা কখনো দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। বিদেশে আমাদের কোনো ঠিকানা নেই, বন্ধু আছে, প্রভু নেই। বিএনপি এই দেশের জনগণকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে। এই দল ক্ষমতায় থাকলে মানুষ নিরাপদ থাকে, ভালো থাকে।’
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দাউদকান্দি পৌর এলাকার নাগেরকান্দি ও দোনারচর-সবজিকান্দিতে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
ড. মোশাররফ বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া এবং আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন লড়াই করেছেন। তাদের সন্তান তারেক রহমান ফ্যাসিস্ট হাসিনার রোষানলে পড়ে প্রায় ১৭ বছর লন্ডনে নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছেন। এখন তিনি জনগণের পাশে থেকে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য কাজ করছেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে দেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধানের শীষে ভোট দিয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করবে।
তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতারা জনরোষের আতঙ্কে দেশ থেকে পালিয়েছে। তারা জনগণের ওপর এতটাই জুলুম নিপীড়ন চালিয়েছে, এখন তারা পলাতক। নিজ দেশে প্রকাশ্যে বের হওয়ার সাহস নেই। বিশ্বের অন্য কোনো দেশে এমন নজির আছে বলে কেউ শোনেনি।
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় টিকে থাকতে গত ১৬ বছর দেশের স্বার্থের চেয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার কাজেই বেশি ব্যস্ত ছিল। এই নিষিদ্ধ দলটির নেতারা ভবিষ্যতে যাতে দেশের অভ্যন্তরে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।
এসময় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মারুফ হোসেন, দাউদকান্দি পৌর বিএনপির আহ্বায়ক নূর মোহাম্মদ সেলিম সরকার, বিএনপি নেতা পিটার চৌধুরী, গোলাম মোস্তফা, গোলাম রাব্বানী, আবদুস সাত্তার, কাউসার আলম সরকার, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মামুন হোসেন ভূঁইয়া ও শরীফ চৌধুরীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
