প্রকাশিত: ০৮:৪৭ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
সিলেটে বিজিবির সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ যুবকের মৃত্যু

সিলেটের জৈন্তাপুরে বিজিবির সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ মো. আতিক আহমেদ (২০) মারা গেছেন। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

সিলেটের জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোল্লা মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওসমানী হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রও মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। নিহত আতিক জৈন্তাপুর উপজেলার গৌরিশঙ্কর গ্রামের মৃত নূর নবীর ছেলে।

এর আগে গত ২২ জানুয়ারি রাতে জৈন্তাপুর থানাধীন গৌরীশংকর টিপরাখোলা এলাকায় বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে চোরাকারবারিদের সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হন আতিক। পরে গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘আমরাও শুনেছি আতিক আহমেদ মারা গেছেন। তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো কাগজপত্র আমাদের হাতে পৌঁছায়নি।’

জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোল্লা বলেন, আহত আতিক আহমেদ সোমবার বিকেলে ওসমানী হাসপাতালে মারা গেছেন। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে সংঘর্ষের ঘটনায় এখনও পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত, ২২ জানুয়ারি রাতে টিপরাখোলা এলাকায় টহলরত বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে স্থানীয় চোরাকারবারিদের সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে চোরাকারবারিরা বিজিবি সদস্যদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলে এক বিজিবি সদস্য মাথায় গুরুতর আঘাত পান। এসময় আতিক আহমেদ গুলিবিদ্ধ হন। এ ঘটনায় বিজিবি সদস্যসহ আরও তিনজন আহত হন।

