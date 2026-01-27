  2. দেশজুড়ে

গণভোটের পক্ষে সরকারিভাবে তেমন প্রচার হচ্ছে না: পার্থ

প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
বিজেপির চেয়ারম্যান ও ভোলা-১ আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ বলেছেন, আমি হ্যাঁ ভোটের পক্ষে। কিন্তু গণভোটারের ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে তেমন প্রচার করা হচ্ছে না বলে আমি ফিল্ড দেখে মনে করছি।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাতে ভোলার শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিজের নির্বাচনি প্রচারণা সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

আন্দালিব রহমান পার্থ আরো বলেন, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারণায় নেমে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। আগামীতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে ভোলা-বরিশাল সেতু, ভোলায় একটি আধুনিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ও গ্যাসভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে বেকারত্ব দূর করা হবে।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি প্রতিটি প্রার্থীই দেয় কিন্তু ভোটাররা বিশ্বাস করবে কাকে এটাই মুখ্য ব্যাপার। তার বিশ্বাস ভোটাররা তাকে বিশ্বাস করবে ও আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি তা ফল পাবেন বলেও দাবি করেন তিনি।

