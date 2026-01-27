  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধে প্রতিপক্ষের মারধরে বৃদ্ধের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৯:০৬ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার আলীরটেক ইউনিয়নের ক্রোকেরচর এলাকায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের মারধরে মুসা মিয়া নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছে। তিনি এই এলাকার আরাফাত রহমানের ছেলে।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে মারধরের পর আহত অবস্থায় শহরের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে মুসাকে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয়রা জানান, জমিজমা নিয়ে বিরোধের জেরে তাদের মধ্যে প্রথমে হাতাহাতি পরে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে মুসাকে মারধর করলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তার মৃত্যু হয়।

নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, নিহতের কপালে আঘাতের চিহ্ন আছে। তবে তদন্তের পর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হালিম বলেন, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে থানায় এখনো অভিযোগ করা হয়নি। জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

