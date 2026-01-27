  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জে ঘোড়া হত্যার অভিযোগে আটক ১

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:১২ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
সুনামগঞ্জে ঘোড়া হত্যার অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে সদর থানার ফেসবুক পেজ থেকে এমন তথ্য জানানো হয়।

সেখানে উল্লেখ করা হয়, সুনামগঞ্জের লালপুর গুচ্ছগ্রামে ফসলি জমি নষ্ট করায় একটি ঘোড়াকে পা বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। তবে এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে এরই মধ্যে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ বলেন, পশুর প্রতি এমন নির্মমতা খুব দুঃখজনক। তবে এই ঘটনাটি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

