কিংবদন্তিতুল্য ড্রামার স্লাই ডানবার মারা গেছেন
বিশ্বসংগীতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ম্লান হয়ে গেছে। কিংবদন্তিতুল্য জ্যামাইকান ড্রামার ও প্রযোজক স্লাই ডানবার আর নেই। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। ‘বিবিসি’র পরিবেশিত এক সংবাদে এ তথ্য জানা গেছে।
ডানবারের মৃত্যুর খবর প্রথম নিশ্চিত করেন তার স্ত্রী থেলমা। জ্যামাইকান সংবাদপত্র দ্য গ্ল্যানার-কে তিনি বলেন, সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে স্নেহধন্য স্বামীকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে তার মুখপাত্রও মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। যদিও মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি, থেলমা জানান, কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন।
রেগে সংগীতের ইতিহাসে স্লাই ডানবার ছিলেন এক অসামান্য শিল্পী। তিনি শুধু জ্যামাইকার নয়, বিশ্বসংগীতের অনেক কিংবদন্তির সঙ্গে কাজ করেছেন- বব মার্লে থেকে শুরু করে দ্য রোলিং স্টোনস পর্যন্ত। তার সৃষ্টিশীলতা এবং অনন্য ড্রামিং স্টাইলে আধুনিক সংগীতের ধারায় গভীর প্রভাব ফেলেছে।
বিশ্বজুড়ে তাকে সবচেয়ে বেশি চেনা হয় প্রযোজনা জুটি ‘স্লাই অ্যান্ড রবি’র সদস্য হিসেবে। এই জুটি জ্যামাইকার পিটার তোশ ও ব্ল্যাক উহুরু ছাড়াও বব ডিলান, গ্রেস জোনস, ইয়ান ডিউরি–এর মতো রক ও পপ আইকনদের বহু জনপ্রিয় গান প্রযোজনা করেছে। সংগীতজগতে স্লাই ডানবারের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
জ্যামাইকার কিংস্টোনে জন্ম নেওয়া স্লাই ডানবার শৈশবে টিন ক্যান দিয়ে ড্রাম বাজানো শুরু করেছিলেন। কিশোর বয়সে বেজিস্ট রবি শেক্সপিয়ারের সঙ্গে পরিচয়ের পরই তার সংগীত যাত্রা খোলা।
১৯৮০ সালে তিনি এবং রবি যৌথভাবে ‘ট্যাক্সি রেকর্ডস’ প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে নতুন প্রজন্মের বহু জ্যামাইকান শিল্পীকে বিশ্বদরবারে পরিচিত করে দেয়।
প্রখ্যাত ব্রিটিশ ডিজে ডেভিড রোডিগান স্লাই ডানবারকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করে বলেছেন, “তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের আইকন এবং সর্বকালের অন্যতম সেরা ড্রামার।”
এমএমএফ