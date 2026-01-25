কাল মেহেরপুর যাচ্ছেন জামায়াত আমির

কাল মেহেরপুর যাচ্ছেন জামায়াত আমির
আগামীকাল সোমবার (২৬ জানুয়ারি) মেহেরপুর যাচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমান। তার আগমন উপলক্ষে জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেল ৫ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন।
তিনি বলেন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমান নির্বাচনী কার্যক্রমের আগে কখনো মেহেরপুরে আসেননি। এটি মেহেরপুরবাসীর জন্য একটি আকাঙ্ক্ষিত আগমন। এ উপলক্ষে আমাদের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।
তিনি বলেন, সোমবারের সমাবেশ মেহেরপুরবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হবে। মেহেরপুরের যে সব অপূর্ণতা রয়েছে, আমিরে জামায়াত তার বক্তব্যের মাধ্যমে সেগুলো তুলে ধরবেন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে সেগুলো বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবেন।
তিনি আরও বলেন, শহরের প্রাণকেন্দ্র সরকারি হাই স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে সমাবেশের ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। শহরের বাইরে থেকে আগত মানুষের গাড়ি শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তারা শহরের বাইরে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে আসবেন। এ বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে এবং তারা সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন, যাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ না হয়।
সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আগামী ২৬ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীরের মেহেরপুর আগমন উপলক্ষে সh সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়।
আসিফ ইকবাল/এনএইচআর/এমএস