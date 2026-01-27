শেরপুরে পাঁচ ইটভাটা বন্ধ, জরিমানা ২০ লাখ

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:১৩ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
শেরপুরে পাঁচটি অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২০লাখ টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। একইসঙ্গে এসব ভাটার সব ধরনের কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারী) দিনব্যাপী শেরপুর সদর ও শ্রীবরদী উপজেলায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী রিজওয়ানুল হক।

এতে প্রসিকিউশন দেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক সুশীল কুমার দাস।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, শেরপুরের সদরের মেসার্স জিহান জিগজ্যাগ ব্রিকস-৪, শ্রীবরদী উপজেলার এবিএম অটো ব্রিকস, মেসার্স পিনাকী অ্যান্ড কোং, মেসার্স সততা জিগজ্যাগ অটো ব্রিকস ও মেসার্স এম এস জিগজ্যাগ ব্রিকসকে চার লাখ করে মোট ২০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানকালে সেনাবাহিনী, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

