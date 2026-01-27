‘জামায়াত টাকা দিয়ে ভোট কেনে, পাগলও বিশ্বাস করবে না’

‘জামায়াত টাকা দিয়ে ভোট কেনে, পাগলও বিশ্বাস করবে না’
ঢাকা-১৬ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. আবদুল বাতেন বলেছেন, জামায়াত টাকা দিয়ে ভোট কেনে, এটা পাগলও বিশ্বাস করবে না।
মঙ্গলবার (২৬ জানুয়ারি) রাজধানীর মিরপুর-৬ নম্বর এলাকায় গণসংযোগকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী আমিনুল হক সম্প্রতি জামায়াত টাকা দিয়ে ভোট কিনছে বলে অভিযোগ করেন।
জামায়াতের এই প্রার্থী আজ ফজরের নামাজের পর মিরপুর-১১ নম্বরের বি-ব্লকের বাইতুন নূর মসজিদ এলাকা থেকে গণসংযোগ শুরু করেন। সকাল ১০টা থেকে জোহরের নামাজ পর্যন্ত মিরপুর-৬ নম্বর সেকশনের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণা চালান। আসরের নামাজের পর মিরপুর ঝুটপট্টি এলাকায় প্রচারণা এবং মাগরিব ও এশার নামাজের পর বি ও সি-ব্লক এবং মিরপুর-৬ নম্বরের মুকুল ফৌজ মাঠে তিনটি উঠান বৈঠক করেন।
জামায়াতের এই প্রার্থী এদিন সকালে মিরপুর-৬ নম্বর সেকশনের সি-ব্লকে মিরপুর আদর্শ বিদ্যানিকেতন এলাকায় প্রচারণা চালান। এ সময় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, মাঠের পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় তিনি (বিএনপির প্রার্থী) এসব অভিযোগ করছেন, কিন্তু এসব অভিযোগ মিথ্যা।
আবদুল বাতেন বলেন, আমরা নাকি টাকা দিয়ে ভোট কিনছি। জামায়াতে ইসলামী টাকা দিয়ে ভোট কেনে, এটা একটা পাগলও বিশ্বাস করবে না।
নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে আবদুল বাতেন বলেন, প্রায় মানুষের কাছে যে অনুভূতি পাচ্ছি, তারা পরিবর্তন চায়। দীর্ঘদিন ধরে যে শাসনব্যবস্থা চলে আসছে দেশে, সেখান থেকে তারা পরিবর্তন চায়।
