চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩
অন্যের জমিতে নির্বাচনি অফিস, দাঁড়িপাল্লার প্রার্থীকে শোকজ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মো. নূরুল ইসলাম বুলবুলকে তলব করেছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) অন্যের মালিকানাধীন জমিতে জোরপূর্বক নির্বাচনি অফিস স্থাপনের অভিযোগে তাকে শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়।
নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পাঠানো নোটিশে উল্লেখ করা হয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার হুজরাপুর উদয়ন মোড় এলাকায় অবস্থিত জেলা কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের মালিকানাধীন জমিতে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জোরপূর্বক একটি নির্বাচনি অফিস নির্মাণ করা হয়। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সহায়তায় তদন্ত চালিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়।
তদন্ত চলাকালে জামায়াত প্রার্থীর সমর্থক ও দলীয় কর্মীরা তাদের ভুল স্বীকার করে দ্রুত অফিসটি সরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে পরবর্তীতে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় বিষয়টি নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা হয়।
নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান ও সিভিল জজ মো. মেহেদী হাসান স্বাক্ষরিত নোটিশে বলা হয়, এ ধরনের কর্মকাণ্ড নির্বাচনি আচরণবিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কেন তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করা হবে না—সে বিষয়ে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টায় সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সোহান মাহমুদ/জেএইচ