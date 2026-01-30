  2. দেশজুড়ে

ফ্যাসিবাদী শাসকের উত্থান রোধে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত করতে হবে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
নওগাঁয় ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছে জেলা গণভোট প্রচারণা কমিটি। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় শহরের মুক্তির মোড় জুলাই স্তম্ভের পাদদেশে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ শেখ ফাহমিন জাফরের মা কাজী লুলুল মাখমিন শিল্পী।

পরে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে ঘুরে সাধারণ ভোটারদের মাঝে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে ভোট চান তারা। ‘হ্যাঁ’ ভোটের গুরুত্ব সম্বলিত জুলাই যোদ্ধা সংসদের তৈরি লিফলেট বিতরণ করা হয় ভোটারদের মাঝে।

এসময় অন্যদের মধ্যে নওগাঁ-৫ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আবু সাদাত সায়েম, জেলা গণভোট প্রচারণা কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী মহিউদ্দিন আলমগীর, মুখ্য সংগঠক দেওয়ান মাহবুব আল হাসানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে একজন ফ্যাসিবাদী শাসকের উত্থান প্রতিরোধ করা খুবই কঠিন। সেই ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চাইলে গণভোটে অবশ্যই ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত করতে হবে। বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন ও ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান ঠেকানোই এবারের গণভোটের মূল লক্ষ্য। দেশের জনগণকে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হলে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে।

আরমান হোসেন রুমন/এমএন/জেআইএম

