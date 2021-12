সিদ্ধিরগঞ্জে ফিল্মি স্টাইলে গাড়ি ছিনতাই

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ড্রাইভারকে জিম্মি করে ফিল্মি স্টাইলে প্রাইভেট কার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে এ ঘটনায় গাড়ির মালিক আজীম উদ্দিন থানায় অভিযোগ দিয়েছেন।

অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, এন এন অটো মোবাইলস নামে রাজধানীর কুড়িলের তার গাড়ি বিক্রির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে। সে জাপান থেকে বিভিন্ন গাড়ি চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি করত। চট্টগ্রামের ১১৫/১২৭ সিডিএ এভিনিউ শো রুম থেকে ১৪ ডিসেম্বর রাতে একটি গাড়ি কিনেন। গাড়িটি ঢাকা শোরুমে পৌঁছে দিতে ড্রাইভার চট্টগ্রাম বায়েজিদ বোস্তামীর কুলগাওয়ের গোলাম মোস্তফার ছেলে মো. সাদেক হোসেন (TOYOTA premio F EX MODEL NO 2016.SILVER color.chasis no NZT 260-3129004) রাত দেড়টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের কাচঁপুর ব্রিজে পৌঁছালে অজ্ঞাত নাম্বারের সিলভার রংয়ের হাইয়েস গাড়ি দিয়ে তাকে আটক করে। পরবর্তীতে গাড়ি থেকে অজ্ঞাতনামা ৫-৬ ব্যক্তি জোরপূর্বক ড্রাইভারকে নামিয়ে চোখ, হাত, পা, মুখ বেঁধে প্রাইভেটকারটি ছিনতাই করে।পরে ড্রাইভার সাদেককে বন্দরের মদনপুর এলাকায় ফেলে দিয়ে যায়।

এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মশিউর রহমান পিপিএম বার জানান, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে গাড়িটি খুঁজে বের করা এবং ছিনতাইকারীদের ধরার চেষ্টা চলছে।

